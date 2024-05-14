Бывшая жена Григория Лепса Анна в свой день рождения показала фото с уехавшими из России детьми

Григорий Лепс почти три года назад развелся с танцовщицей Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет, поэтому их расставание для многих стало неожиданностью. Артист признавался недавно, что хотел бы не только найти любовь, но и снова стать отцом. У него с Анной есть трое детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 13-летний Иван.
13 мая бывшая жена звезды отпраздновала свой день рождения. В честь этого события она выложила кадр с детьми. 52-летняя Шаплыкова запечатлелась вместе с сыном и дочками. В кадре они сидели на кровати. Именинница обнимала дочку и притянула к себе сына. Младшая наследница обнимала маму.
«Моя жизнь, моя весна, мой май, мои 52», — написала она.
Экс-супруга артиста поделилась фото с детьми. Фото: соцсети Анны Шаплыковой
Отметим, что дети Лепса живут за границей. Он сам рассказал, что его старшая дочка учится в Англии, а младшая — во Франции. Певцу приходится отдавать миллионы рублей за из обучение. Артист заверяет, что был против их отъезда из России, но ему пришлось принять их выбор.
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