Бывшая жена Григория Лепса Анна в свой день рождения показала фото с уехавшими из России детьми

Григорий Лепс почти три года назад развелся с танцовщицей Анной Шаплыковой. Они были вместе 20 лет, поэтому их расставание для многих стало неожиданностью. Артист признавался недавно, что хотел бы не только найти любовь, но и снова стать отцом. У него с Анной есть трое детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 13-летний Иван.

13 мая бывшая жена звезды отпраздновала свой день рождения. В честь этого события она выложила кадр с детьми. 52-летняя Шаплыкова запечатлелась вместе с сыном и дочками. В кадре они сидели на кровати. Именинница обнимала дочку и притянула к себе сына. Младшая наследница обнимала маму.