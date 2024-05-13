Актриса Юлия Зыкова попала в больницу после ДТП в Москве

12 мая актриса Юлия Зыкова попала в ДТП. Отмечается, что она находилась за рулем, когда столкнулась с иномаркой, в которой находилась женщина.

Несмотря на воскресный день, актриса Юлия Зыкова направлялась на работу. В момент аварии Зыкова сильно ударилась головой. Врачи решили ее госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга. Однако диагноз не подтвердился. После взятия анализов 53-летнюю актрису отпустили домой, пишет « МК ».

Напомним, что Юлия уже пять лет трудится в Малом театре. Там играет и ее знаменитый муж Андрей Чубченко. Зрители знают Зыкову по ролям в картинах «Звездочет», «Судебная колонка», «Шеф. Возвращение».

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