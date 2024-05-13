Мария Голубкина развелась с Николаем Фоменко из-за строительства бассейна

Мария Голубкина стала успешной актрисой. Она один раз состояла в браке. У нее есть двое детей от Николая Фоменко: Анастасия и Иван. Однако в 2008 году супруги развелись. На эту тему она говорила в шоу «Звезды сошлись». Голубкина разоткровенничалась с Лерой Кудрявцевой. Она призналась, что причиной развода стал бассейн, который захотел построить супруг. Артистка была категорически против этого.

«Я рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал: "Ты мне не давала строить бассейн". А он построил. И у него дом еще больше, чем у меня, — 600 метров. И бассейн», — пояснила Мария.

Примечательно, что она поддерживает отношения с Фоменко. Актриса заявила, что недавно спросила, как ему бассейн. По ее словам, Николай заявил, что переживает ужас, так как ему нужно каждый раз закрывать все окна, чтобы поставить все под охрану. А сама Голубкина не стала утаивать, что бассейн у нее вызывает негативные эмоции, так как его надо регулярно чистить. Она также призналась, что продает свой дом, так как устала стричь газон на участке размером 24 соток.

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