Недавно родившая жена Вдовина Николаева — о ревности старшего сына: «Александрик вчера на меня обиделся»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева, поделилась с подписчиками в соцсетях рассказом о том, как старший сын Александрик отреагировал на ее возвращение домой после четырехдневного отсутствия. Все это время Елена Николаева провела в клинике, где на свет 8 мая появился ее младший сынРоман.
Первый же сын пары Александрик, которому еще нет и трех с половиной лет, моментально стал взрослым ребенком. В сравнении, конечно же, с новорожденным младенцем.
«Александрик вчера на меня обиделся. Из разряда «где ты была почти четыре дня и зачем принесла домой это». Ревновал. Видно. Сел и долго думал», - поделилась Елена Николаева наблюдениями за старшим сыном в соцсети.
Молодой маме пришлось задабривать старшего ребенка. Елена Николаева отправилась на прогулку с Александриком, усадив его в коляску.
Елена Николаева на прогулке со старшим сыном. Фото: соцсети Елены Николаевой
Судя по всему, Елене Николаевой удалось убедить старшего сына в своей материнской любви. Спустя некоторое время малыш подошел к Елене и лег ей на колени. Елена Николаева добавили, что они вместе с Александриком смотрели французский фильм, и она чувствовала, как напряжение между ними тает.
Читайте также:
Жена бывшего мужа Анастасии Волочковой Елена Николаева раскрыла имя второго сына: «Назвали Романом»
Таролог Панина о реакции дочки Волочковой на рождение второго брата: «Спокойно воспринимает»