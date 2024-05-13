Недавно родившая жена Вдовина Николаева — о ревности старшего сына: «Александрик вчера на меня обиделся»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева, поделилась с подписчиками в соцсетях рассказом о том, как старший сын Александрик отреагировал на ее возвращение домой после четырехдневного отсутствия. Все это время Елена Николаева провела в клинике, где на свет 8 мая появился ее младший сынРоман.

Первый же сын пары Александрик, которому еще нет и трех с половиной лет, моментально стал взрослым ребенком. В сравнении, конечно же, с новорожденным младенцем.

«Александрик вчера на меня обиделся. Из разряда «где ты была почти четыре дня и зачем принесла домой это». Ревновал. Видно. Сел и долго думал», - поделилась Елена Николаева наблюдениями за старшим сыном в соцсети.

Молодой маме пришлось задабривать старшего ребенка. Елена Николаева отправилась на прогулку с Александриком, усадив его в коляску.