Бузова вспомнила, как Собчак не дала ей покинуть «Дом-2» в самом начале: «Объяснила, что убегать — это проиграть»

Ольга Бузова стала гостьей Ляйсан Утяшевой в студии YouTube-проекта «Дерзкая готовка». Телеведущая узнала у своей гостьи, как складывалось ее общение с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак в первые годы на проекте «Дом-2».

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«Я пришла на проект строить любовь и строить дом, как было в рекламе «15 клевых ребят на проекте «Дом-2». И я девочка, смотрю с нами парни. Что должна делать девочка? Конечно, я сразу же стала готовить и всех кормить. Мальчишки вообще не ели, их девочки не кормили. Там козни-мозни строили. Ксюша Бородина и Ксения Собчак вели проект 3,5 года, потом присоединилась я к этой компании. И нас стало больше.

У нас были разные отношения. Изначально, с Собчак были хорошие отношения. До того момента, пока она не стала видеть во мне конкурентку. И с Бородиной были хорошие отношения. За мной ухаживал Стас Каримов, а Ксюша встречалась с Оскаром Каримовым (его братом). И она мне очень сильно помогала, поддерживала по-женски.

Собчак для меня сыграла ключевую роль. В начале я хотела покинуть проект, просто не привыкла общаться с людьми, когда чувствую негатив. Не могу находиться в местах, где мне плохо, где меня обижают, унижают и оскорбляют. Я сразу меняю место и меняю людей. Но тут не получилось это сделать, я же подписала контракт. Мне нельзя было покидать периметр. Тогда ведущие много времени проводили на площадке, первые три месяца с утра и до вечера. Собчак меня остановила за воротами, успокоила. И объяснила, что убегать — это проиграть. Я всегда держала словесный удар, слезы для меня — это защитная реакция.

Она меня остановила и я успокоилась. На следующий день Собчак подарила мне фирменные дорогие духи Chanel №5. Я их очень долго хранила, аккуратно по чуть-чуть использовала. Ксюша знает, что я это ценю и помню», - призналась Ольга Бузова.