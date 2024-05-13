Муж Ковальчук Чумаков сделал признание: «Ненавижу будущих мужей моих дочерей»

Алексей Чумаков, известный российский певец, поделился своими мыслями о будущем своих дочерей во время шоу Павла Воли на ТНТ.

Он рассказал, что живет в «женском царстве», так как певица Юлия Ковальчук подарила ему двух дочерей — Амелию и Алисию.

Чумаков рад рождению дочерей, но немного волнуется по поводу их будущего. Его пугает мысль о том, что через несколько лет дочери приведут в дом бойфрендов. Хотя это произойдет еще нескоро, Чумаков уже сейчас старается морально подготовиться к этому событию.

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«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться.», — поделился Алексей Чумаков.

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