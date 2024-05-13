Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после отъезда из России

Константин Меладзе покинул Россию в 2022 году. Тогда он уехал вместе с Верой Брежневой. Композитор закрыл свой бизнес ООО «Виагра». Позже он развелся с супругой и продал особняк в Москве. Но у него все же осталась фирма, которая работает в России.

Речь идет про компанию «Меладзе мьюзик». Отметим, что ей принадлежат такие товарные знаки, как: «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД». А еще с помощью этой компании происходит организация концертов Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Софии Тарасовой. Ко всему прочему, в фирму входит звукозаписывающая студия.

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Журналисты выяснили, что доходы Меладзе значительно снизились. Компания принесла ему только 19 миллионов рублей за 2023 год. При этом ранее лейбл «Первое музыкальное издательство», в котором сестре композитора Лиане принадлежит 12%, заработал на треках Зиверт, Евы Польны, Нюши и Шнура почти два миллиарда рублей. Она также является совладельцем такого крупного продюсерского центра, как «Вильвет-мьюзик». Через него проход организация выступлений Мари Краймбрери, Елки, Владимира Преснякова, и других селебрити, пишет Телеграм канал Mash.

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