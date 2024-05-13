Анатолий Кот отговаривал старшую дочку стать актрисой: «Романтики минимум»

Анатолий Кот уже давно стал известным актером. Ему особенно хорошо удается играть отрицательных персонажей. Он признается, что не только не устал от таких ролей, но и рад их играть. При этом Кот успевает уделять вниманием двум дочерям.

С женой Яниной Колисниченко он растит дочку Арину. А от прошлых отношений у него есть дочка Алиса. В интервью для Teleprogramma.pro он рассказал, что старшая наследница решила пойти по его стопам. Однако артист пытался ее отговорить, так как знает сложность этой профессии.