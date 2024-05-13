Анатолий Кот отговаривал старшую дочку стать актрисой: «Романтики минимум»

Анатолий Кот уже давно стал известным актером. Ему особенно хорошо удается играть отрицательных персонажей. Он признается, что не только не устал от таких ролей, но и рад их играть. При этом Кот успевает уделять вниманием двум дочерям.
С женой Яниной Колисниченко он растит дочку Арину. А от прошлых отношений у него есть дочка Алиса. В интервью для Teleprogramma.pro он рассказал, что старшая наследница решила пойти по его стопам. Однако артист пытался ее отговорить, так как знает сложность этой профессии.
«Вот как я старшую дочь отговаривал стать актрисой - потому что знаю, что у нас за профессия. А если серьезно, то любая профессия по-своему трудная и где-то романтичная. Но если знаешь подноготную, то прекрасно понимаешь, что романтики минимум - каждая профессия сопряжена с трудностями. Возможно, это и оттолкнуло», – пояснил Кот.
Он также признался, что сейчас Алиса уже учится во ВГИКе - на втором курсе у Сергея Безрукова. Актер подчеркнул, что ей нравится учиться. Он не стал утаивать, что рад за свою наследницу.
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