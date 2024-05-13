Алексей Безус — о двух внебрачных дочерях: «Я хотел с ними проживать их моменты взросления, радости…»

Участник популярного телешоу «Дом-2» Алексей Безус в интервью Teleprogramma.pro поделился своими эмоциями и переживаниями относительно отношений с двумя внебрачными дочками.

Еще не так давно, по признанию Безуса, он чувствовал себя далеким от этой темы, но появление детей пробудило в нем сильные отцовские чувства.

«Я хотел с ними проживать их моменты взросления, радости, быть им напарником, другом, первооткрывателем, вместе что-то пробовать, помогать», - поделился Алексей Безус.

Старшая дочь Мия сначала была несколько холодна к нему, но в последние два года стала проявлять большую открытость. Она часто отправляет отцу видео и аудиосообщения, выражая свою любовь и тоску.

Младшая дочь Афина также нашла общий язык с отцом. Они проводят много времени вместе, гуляют за ручку и делятся улыбками и смехом.

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Алексей Безус выразил радость от возможности быть частью жизни своих дочерей и подчеркнул важность поддержания близких отношений между родителями и детьми.

Напомним, дочерей Алексею Безусу родили его экс-возлюбленные Елена Дегтярева и Татьяна Репина.

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