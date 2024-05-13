Актрисе Наталье Теняковой из фильма «Любовь и голуби» стало резко плохо перед спектаклем в МХТ им. Чехова

Наталья Тенякова должна была играть в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» в московском МХТ им. А. П. Чехова. Но перед началом постановки ей стало плохо. 80-летней знаменитости потребовалась помощь врачей.

Отмечается, что у нее поднялось артериальное давление. Коллеги артистки признались, что с Теняковой это случилось уже во второй раз за последние два дня. По некоторым данным, причиной стало волнение. Медики приехали и оказали помощь актрисе. Госпитализировать ее не стали, пишет Телеграм-канал Mash.

Поклонники переживают за здоровье Натальи Максимовны. Напомним, что она снялась в большом количестве фильмов. Зрители ее знают по ролям в картинах «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и «Следствие ведут знатоки».