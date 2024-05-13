Климова — о наследственном заболевании, которое есть у ее сына от Петренко: «Запрещены физические нагрузки»

Екатерина Климова является не только актрисой, но и многодетной мамой. Она воспитывает младшую дочку Изабеллу от Гелы Месхи. А ее сыновья от Игоря Петренко Матвей и Корней уже почти взрослые. Она не перестает ими восхищаться. Как оказалось, старший наследник решил пойти по стопам родителей. Однако это решение он принял не сразу.
Матвей профессионально занимался боксом, но потом у него обнаружили проблемы со здоровьем. В том числе у юноши есть наследственное заболевание сетчатки глаз. В связи с этим от физических нагрузок ему пришлось отказаться.
«В итоге ему нельзя было дальше продолжать заниматься боксом, и в принципе запрещены физические нагрузки. Будущее ребенка корректируется в зависимости от многих факторов: смотришь на то, как он развивается, к чему стремится», – пояснила Екатерина.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Она также рассказала, что теперь ее сын учится в школе Олега Табакова на актера. По словам Климовой, она не стала отговаривать наследника от этой идеи. Артистка считает, что у Матвея может получиться проявить себя в этой непростой профессии, пишет