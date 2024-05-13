Климова — о наследственном заболевании, которое есть у ее сына от Петренко: «Запрещены физические нагрузки»

Екатерина Климова является не только актрисой, но и многодетной мамой. Она воспитывает младшую дочку Изабеллу от Гелы Месхи. А ее сыновья от Игоря Петренко Матвей и Корней уже почти взрослые. Она не перестает ими восхищаться. Как оказалось, старший наследник решил пойти по стопам родителей. Однако это решение он принял не сразу.

Матвей профессионально занимался боксом, но потом у него обнаружили проблемы со здоровьем. В том числе у юноши есть наследственное заболевание сетчатки глаз. В связи с этим от физических нагрузок ему пришлось отказаться.