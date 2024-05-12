Поклонники Наташи Королевой написали петицию, требуя объяснить причину отмены певицы на ТВ

Поклонники известной российской певицы Наташи Королевой создали петицию, в которой требуют объяснений по поводу отмены ее выступлений в эфире ТВ.

Фанаты считают, что кто-то сознательно пытается навредить карьере Наташи Королевой. Они уверены, что причиной этому является чья-то зависть, ведь Наташа Королева на протяжении многих лет остается популярной и любимой публикой.

Подписанты петиции отмечают, что в последнее время в СМИ появилось много ложной информации о певице Наташе Королевой, включая слухи о ее переезде в США. Поклонники утверждают, что Наташа всегда была связана с Россией и никогда не планировала покидать страну надолго.

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Напомним, негодование публики было вызвано тем, что выступление Наташи Королевой на концерте в Кремле в честь Дня Победы, вырезали из телевизионного эфира.

По материалам MK.RU

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