Глаза карие, волосы светлые: как выглядит годовалая дочка Алианы Устиненко из «Дома-2»

Алиана Устиненко. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Экс-участница реалити-шоу Алиана Устиненко на днях отпраздновала день рождения дочери Микаэллы.

Дочери бывшей участницы «Дома-2» Алианы Устиненко Микаэлле 26 апреля исполнился год. Незадолго до своего первого дня рождения Микаэлла сделала первые шаги.

Алиана Устиненко хвасталась этим достижением наследницы в Сети. Теперь уже, по словам Алианы Устиненко, малышка передвигается небыстро, но уже исходила вдоль и поперек всю квартиру.

«Как мило! Микуся уже ходит. Ура! Уже вовсю по всей квартире, небыстро, но все равно, мило так», - поделилась молодая мама.

Публикацию в микроблоге Алиана Устиненко сопроводила снимком дочери. Она показала подросшую Микаэллу, поклонники смогли увидеть, что у девочки светлые волосы и карие глаза.

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Дочь Алианы Устиненко Микаэлла. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Напомним, Алиана Устиненко совсем скоро вновь станет мамой. У нее родится вторая дочка, которая станет третьим по счету ребенком Устиненко. У Алианы есть старший сын Роберт от брака с Александром Гобозовым.

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