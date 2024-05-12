Саша Гобозов из «Дома-2» скучает по сыну от Алианы Устиненко и маленькой дочери

Супруга бывшего участника «Дома-2» Саши Гобозова, юрист Светлана Князева поделилась в микроблоге своими переживаниями относительно того, как ее муж скучает по своим детям.

Во время последнего свидания в апреле, главной темой их обсуждения были именно дети.

По словам Светланы Князевой, Саша Гобозов очень переживает, что пропускает важные моменты в развитии своей дочери Амилии, которую он не видел уже долгое время. Также он очень скучает по своему старшему сыну Роберту, которого не видел уже год. Жена Саши надеется, что скоро эта ситуация разрешится, и вся семья воссоединится и будет счастлива вместе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Надеюсь, что скоро этот кошмар закончится, все встанет на свои места, и все будут счастливы», - написала Светлана Князева в микроблоге.

Напомним, Саша Гобозов - отец двоих детей. Старшего наследника Роберта ему родила экс-супруга Алиана Устиненко, а младшую дочку Амилию - нынешняя жена Светлана Князева.

Читайте также:

Жена угодившего в тюрьму Гобозова обратилась к хейтерам: «Нормальные люди никогда не будут плясать с бубнами на костях»

Алиана Устиненко из «Дома-2» не знает, как сказать сыну про тюремный срок Александра Гобозова