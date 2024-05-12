Свекровь Алексы пожаловалась на сына и невестку: «На меня повесили остаток долга в 800 тысяч»

Свекровь российской певицы Алексы обратилась к общественности с жалобой на свою невестку и сына. Женщина утверждает, что они вынудили ее взять на себя их долги по налогам, оформив на нее индивидуальное предпринимательство (ИП).

Теперь свекровь Алексы оказалась в затруднительном положении, поскольку ей приходится выплачивать эти долги, что ограничивает ее возможность путешествовать за пределы России.

Лилия Соловьева в своем микроблоге разместила обращение к паре, попросив их закрыть свои задолженности и освободить ее от этой ответственности.

«По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долга в 800 тысяч», - написала свекровь Алексы в микроблоге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, певица Алекса и ее свекровь не ладят. Алекса не дает маме мужа видеться с внучкой.

Читайте также:

«Такие вещи непростительны!»: что случилось между Алексой и свекровью, была ли порча и почему сын не защищает свою мать

Алена Апина заявила, что ее не сняли в сериале о группе «Комбинация»: «Так и не срослось»