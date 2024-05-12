61-летний Григорий Лепс сделал заявление: «Мое сердце абсолютно свободно. Детей можно бы еще, конечно»

Известному исполнителю Григорию Лепсу 16 июля исполнится 62 года. Несмотря на солидный возраст, Григорий Лепс, который находится в разводе, надеется на встречу с женщиной и выражает готовность в пятый раз стать отцом.

Григорий Лепс признался, что его сердце сейчас свободно, но он не исключает возможности новых отношений. Когда речь зашла о детях, Лепс выразил желание иметь еще наследников, если на то будет воля Божья.

«Мое сердце абсолютно свободно. Детей можно бы еще, конечно», - поделился Григорий Лепс.

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Требования к будущей избраннице Григорий Лепс уже давно сформулировал. Она должна быть доброй, порядочной и честной женщиной. Вероятно, еще и красивой, и достаточно молодой, чтобы осчастливить Григория Лепса новым наследником.

По материалам YouTube-канала «про Л.О.М.».

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