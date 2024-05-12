Прохор Шаляпин объявил о поиске невесты: «60+, чтобы были дома, имущество»

Прохор Шаляпин, певец, шоумен и сердцеед, объявил о своем поиске невесты.

В эфире телеканала НТВ 40-летний Прохор Шаляпин анонсировал качества, которыми должна обладать дама, претендующая на роль его спутницы жизни. Она должна быть старше 60 лет и обладать имуществом.

«Ищу невесту 60+, чтобы были дома, имущество», - подчеркнул Прохор Шаляпин.

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Шоумен непрозрачно намекнул на то, что балерина Анастасия Волочкова, с которой Шаляпин очень дружен, ему не подходит в силу своей молодости. Да. у нее есть и дома, и имущество, но для Прохора она недостаточно стара, Анастасии Волочковой всего 48 лет.

Прохор Шаляпин отметил, что со своей стороны он не жалеет усилий для поддержания внешнего вида и не собирается пить пиво и ничего не делать. Он выразил надежду, что найдет подходящую партнершу, которая сможет оценить его усилия и предложить стабильность в отношениях.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»

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