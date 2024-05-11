Ольга Кузьмина впервые показала лицо дочки, которую родила в Аргентине: «Наша Мира Мария»

Ольга Кузьмина в 2023 году уехала в Аргентину, когда была беременна. Там она стала мамой во второй раз. Актриса наслаждалась теплой погодой, а рядом с ней постоянно был муж Евгений Апанасевич. А вот своего сына Гордея от первого брака она с собой брать не стала. 10-летний мальчик ждал маму в Москве.
Позже артистка вернулась и познакомила его сестренкой. Девочку звезда назвала двойным именем Мария Мира. 11 мая супруги решили перестать скрывать лицо своей наследницы.
«Пришло время знакомиться! Вот она — наша Мира Мария», — написала Ольга.
Актриса была в белой сорочке на кадрах. Она обнимала мужа, который предстал в сером костюме в полоску. Маленькая дочка супругов была в белом боди. У нее отрасли каштановые волосы. Девочка сидела то у мамы на руках, то у папы.
Ольга Кузьмина с мужем и дочкой. Фото: соцсети Ольги Кузьминой
Поклонники были восхищены. Многие поразились тому, как кроха похожа на маму. Актрису и ее семью осыпали комплиментами. Примечательно, что Кузьмина быстро пришла в форму после родов.
Напомним, что у избранника артистки есть дети от прошлых отношений: сын Ян и дочь Амелия. Он является ведущим мероприятий и экскурсоводом. Ольга планирует вернуться к работе в ближайшее время.
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Мира Мария растет копией мамы. Фото: соцсети Ольги Кузьминой