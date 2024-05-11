Ольга Кузьмина впервые показала лицо дочки, которую родила в Аргентине: «Наша Мира Мария»

Ольга Кузьмина в 2023 году уехала в Аргентину, когда была беременна. Там она стала мамой во второй раз. Актриса наслаждалась теплой погодой, а рядом с ней постоянно был муж Евгений Апанасевич. А вот своего сына Гордея от первого брака она с собой брать не стала. 10-летний мальчик ждал маму в Москве.

Позже артистка вернулась и познакомила его сестренкой. Девочку звезда назвала двойным именем Мария Мира. 11 мая супруги решили перестать скрывать лицо своей наследницы.