Участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за неподобающего поведения

В начале мая состоялись два полуфинала «Евровидения». Отбор в том числе прошел участник от Нидерландов Йост Кляйн. Однако за несколько часов до финала конкурса певца отстранили от выступления.
Европейский вещательный союз (EBU) и Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) заявили, что такое решение были принято из-за «недавнего инцидента», не уточняя обстоятельств. Отмечалось, что Йост не выйдет на сцену, но зрители увидят запись его выступления с полуфинала.
Позднее ситуация стала более ясной. Оказалось, что артиста постигло такое наказание за «неподобающее поведение» после стычки за кулисами. Клян был поражен и заявил, что наказание несоразмерно поступку, пишут зарубежные СМИ.
Как оказалось, жалобу в его адрес послала сотрудница конкурса. Она обратилась в шведскую полицию, заявив, что ей поступают «угрозы со стороны мужчины» после полуфинала 9 мая. Полицейские завершили расследование и пообещали, что передадут дело прокурору в течение нескольких недель.
«Мы стремимся обеспечить безопасную и спокойную рабочую обстановку для всех сотрудников конкурса. В свете этого поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил», — высказались в Европейском вещательном союзе.
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