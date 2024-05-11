Участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за неподобающего поведения

В начале мая состоялись два полуфинала «Евровидения». Отбор в том числе прошел участник от Нидерландов Йост Кляйн. Однако за несколько часов до финала конкурса певца отстранили от выступления.

Европейский вещательный союз (EBU) и Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) заявили, что такое решение были принято из-за «недавнего инцидента», не уточняя обстоятельств. Отмечалось, что Йост не выйдет на сцену, но зрители увидят запись его выступления с полуфинала.