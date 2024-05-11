Равшана Куркова показала, как танцует вместе с маленькой дочкой Самирой дома: «Пляши от души»

Равшана Куркова уже давно стала известной актрисой. Она пошла по стопам родителей. А вот о личной жизни артистка долго умалчивала. Однако теперь она уже не скрывает, что дважды стала мамой. Равшана растит сына Гаспара, которому в этом году будет 4 года. А в 2023 году актриса родила дочку Самиру.
Если отцом ее старшего наследника является бизнесмен Сергей Амарян, то про папу младшей наследницы она не рассказывает. С Амаряном звезда рассталась вскоре после появления на свет сына. Своих детей она не прячет от публики. На этот раз звезда выложила трогательные кадры с подросшей дочкой.
После 9 мая Куркова находилась дома. Она решила устроить танцы вместе с годовалой наследницей. Актриса была в лосинах и черном лонгсливе. Она ритмично двигалась. При этом в специальном слинге сидела Самира. Малышка была в розовых штанишках и сливочном кардигане. Артистка пыталась научить ее танцевальным движениям.
Кроха улыбалась и пыталась делать разные жесты руками. Она начинала радовать от того, как танцует мама. А потом Самира стала звать «папу», после чего ролик закончился.
«Пляши от души», — оставила звезда хештег к видео.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что в 43 года Равшана находится в отличной форме. Другие были сражены ее дочкой. Девочка растет брюнеткой с лучезарной улыбкой.
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