Равшана Куркова показала, как танцует вместе с маленькой дочкой Самирой дома: «Пляши от души»

Равшана Куркова уже давно стала известной актрисой. Она пошла по стопам родителей. А вот о личной жизни артистка долго умалчивала. Однако теперь она уже не скрывает, что дважды стала мамой. Равшана растит сына Гаспара, которому в этом году будет 4 года. А в 2023 году актриса родила дочку Самиру.

Если отцом ее старшего наследника является бизнесмен Сергей Амарян, то про папу младшей наследницы она не рассказывает. С Амаряном звезда рассталась вскоре после появления на свет сына. Своих детей она не прячет от публики. На этот раз звезда выложила трогательные кадры с подросшей дочкой.