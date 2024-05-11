Посол Израиля в России Гальперин высказалась о Пугачевой и Галкине*: «Они довольно удачно интегрировались»
Алла Пугачева не просто так делала громкие высказывания. Фото: Global Look Press
Певица, похоже, поставила крест на возвращении на родину. Алла Пугачева стала израильтянкой.
Алла Пугачева уже три года живет в Израиле. Она перевезла туда двойняшек Лизу и Гарри. А муж певицы Максим Галкин* регулярно дает гастроли, чтобы обеспечить семью. Не раз Алла Борисовна делала громкие высказывания, которые вызывали возмущение у Россиян. Она говорила: «Были холопами, стали рабами». Также артистка обмолвилась, что «нормальные люди не вернутся в Россию».
Примадонна вызвала гнев у соотечественников, однако она не переживает из-за этого. Певица уверена, что у нее по-прежнему есть поклонники. Также она добилась признания в Израиле.
О Пугачевой и других артистах, которые покинули Россию, заговорила посол Израиля Симона Гальперин.
«Я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни... Все уехавшие из России артисты в Израиле — израильтяне. Они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре. Мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль», — сказала Гальперин, пишет ТАСС.
Добавим, что недавно столкнулась с проблемами старшая дочка звезды Кристина Орбакайте. Ее концерты в Сибири не состоялись. Она решила устроить гастроли в Европе. Летом певца также готовится выступить в Израиле. Ее сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой переехали в США. А вот младший сын Дени Байсаров приезжает в Россию, но также порой его видят с мамой в Европе. Где живет Дени, неизвестно.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.