Посол Израиля в России Гальперин высказалась о Пугачевой и Галкине*: «Они довольно удачно интегрировались»

Алла Пугачева уже три года живет в Израиле. Она перевезла туда двойняшек Лизу и Гарри. А муж певицы Максим Галкин* регулярно дает гастроли, чтобы обеспечить семью. Не раз Алла Борисовна делала громкие высказывания, которые вызывали возмущение у Россиян. Она говорила: «Были холопами, стали рабами». Также артистка обмолвилась, что «нормальные люди не вернутся в Россию».

Примадонна вызвала гнев у соотечественников, однако она не переживает из-за этого. Певица уверена, что у нее по-прежнему есть поклонники. Также она добилась признания в Израиле.