Григорий Лепс об уехавших из России детях: «Я был категорически против»

Григорий Лепс продолжает активно выступать в России. Он дважды состоял в браке. Певец в 2021 году развелся с Анной Шаплыковой, с которой был целых 20 лет. У них есть дети: 22-летняя Ева, 16-летняя Николь и 14-летний Иван. От первой жены у артиста есть еще одна дочка Инга, которая уже подарила ему внука Константина. Наследники звезды живут за границей. В интервью Лепс затронул эту тему. Он признался, что был против их отъезда из России, но в итоге поддержал их.
«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Юридически и физически мы не являемся с моей бывшей супругой мужем и женой. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь.
Я могу их поддержать или нет. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — поделился певец в YouTube-канале «про Л. О. М.».
Также Григорий Викторович признался, что сейчас у него нет возлюбленной. При этом он не против того, чтобы снова жениться и завести детей. 61-летний артист заявил, что делает все, чтобы его личная жизнь наладилась.
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Напомним, что он оплачивает обучение своих наследников. Его дочка Николь получает образование в Англии. А Ева учится на дизайнера в Париже. Лепсу приходится на это тратить миллионы рублей, поэтому он даже стал экономить, в первую очередь на подарках. Также он даже в майские праздники давал концерты, чтобы заработать.