Григорий Лепс об уехавших из России детях: «Я был категорически против»

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Юридически и физически мы не являемся с моей бывшей супругой мужем и женой. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь. Я могу их поддержать или нет. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — поделился певец в YouTube-канале «про Л. О. М.».

Также Григорий Викторович признался, что сейчас у него нет возлюбленной. При этом он не против того, чтобы снова жениться и завести детей. 61-летний артист заявил, что делает все, чтобы его личная жизнь наладилась.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Напомним, что он оплачивает обучение своих наследников. Его дочка Николь получает образование в Англии. А Ева учится на дизайнера в Париже. Лепсу приходится на это тратить миллионы рублей, поэтому он даже стал экономить, в первую очередь на подарках. Также он даже в майские праздники давал концерты, чтобы заработать.