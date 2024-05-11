Актриса из сериала «Клуб» Настя Задорожная объявила о беременности

Настя Задорожная раньше снималась в кино и клипах. Многие ее знаю по сериалу «Клуб». Другие запомнили актрису по фильму «Любовь в большом городе». Она также была участницей коллектива «Непоседы», где дружила с Сергеем Лазаревым.

Уже четыре года артистка состоит в браке с избранником по имени Владимир. В соцсетях иногда она делится трогательными кадрами с ним. А 10 мая звезда объяснила, почему пропала из Сети. Она неожиданно объявила о беременности.