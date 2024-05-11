Актриса из сериала «Клуб» Настя Задорожная объявила о беременности

Настя Задорожная готовится к новому этапу в жизни. Фото: соцсети Насти Задорожной

Настя Задорожная продемонстрировала округлившийся живот.

Настя Задорожная раньше снималась в кино и клипах. Многие ее знаю по сериалу «Клуб». Другие запомнили актрису по фильму «Любовь в большом городе». Она также была участницей коллектива «Непоседы», где дружила с Сергеем Лазаревым

Уже четыре года артистка состоит в браке с избранником по имени Владимир. В соцсетях иногда она делится трогательными кадрами с ним. А 10 мая звезда объяснила, почему пропала из Сети. Она неожиданно объявила о беременности. 

Настя Задорожная беременна. Фото: соцсети Насти Задорожной

По словам Насти, она просто была занята. На фото актриса выглядит счастливой. 

«Анекдотичная подборка постов с заголовком „Куда пропала Настя Задорожная“ заряжает не хуже витаминов. Подкину еще одну — упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже не могу себя отковырять. Хватайте, ребят», – шутила она ранее. 

По всей видимости, уже скоро Задороджная впервые станет мамой. Поклонник поздравили ее с радостным событием. 

Напомним, что известный импровизатор Антон Шастун не раз признавался, что после просмотра «Клуба» был влюблен в Настю. Он до сих пор с улыбкой говорит, когда вспоминает актрису. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также