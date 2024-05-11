Актриса из сериала «Клуб» Настя Задорожная объявила о беременности

Настя Задорожная раньше снималась в кино и клипах. Многие ее знаю по сериалу «Клуб». Другие запомнили актрису по фильму «Любовь в большом городе». Она также была участницей коллектива «Непоседы», где дружила с Сергеем Лазаревым.
Уже четыре года артистка состоит в браке с избранником по имени Владимир. В соцсетях иногда она делится трогательными кадрами с ним. А 10 мая звезда объяснила, почему пропала из Сети. Она неожиданно объявила о беременности.
Настя Задорожная беременна. Фото: соцсети Насти Задорожной
По словам Насти, она просто была занята. На фото актриса выглядит счастливой.
«Анекдотичная подборка постов с заголовком „Куда пропала Настя Задорожная“ заряжает не хуже витаминов. Подкину еще одну — упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже не могу себя отковырять. Хватайте, ребят», – шутила она ранее.
По всей видимости, уже скоро Задороджная впервые станет мамой. Поклонник поздравили ее с радостным событием.
Напомним, что известный импровизатор Антон Шастун не раз признавался, что после просмотра «Клуба» был влюблен в Настю. Он до сих пор с улыбкой говорит, когда вспоминает актрису.
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