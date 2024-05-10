Мама Влада Кадони Елена Голунова показала подросших сына и дочку

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Напомним, Елена Голунова обзавелась двумя маленькими детьми, когда ей было уже за пятьдесят лет. Сейчас дочери ясновидящей Милане три с половиной года, а сыну Андрею — два с половиной.

Елена Голунова часто признается, что позднее материнство сделало ее очень счастливым человеком. Помимо двух малышей, у экстрасенса есть еще три взрослых сына.

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