Мама Влада Кадони Елена Голунова показала подросших сына и дочку

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» и мать популярного телеведущего Влада Кадони Елена Голунова поделилась в микроблоге редкими кадрами двух своих младших детей, сына Андрея и дочери Миланы.
Сделала она это в день рождения супруга и отца малышей. Елена Голунова разместила фото, на котором запечатлено, как сияющий от счастья мужчина держит на руках двух милых крошек.
«С днем рождения, любимый! Пусть жизнь только радует, семья всегда будет крепким тылом, а удача сопутствует во всем! Пусть здоровье не подводит, а дети радуют!»- написала под снимком Елена Голунова.
Муж Елены Голуновой с дочкой и сыном. Фото: соцсети Елены Голуновой
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Напомним, Елена Голунова обзавелась двумя маленькими детьми, когда ей было уже за пятьдесят лет. Сейчас дочери ясновидящей Милане три с половиной года, а сыну Андрею — два с половиной.
Елена Голунова часто признается, что позднее материнство сделало ее очень счастливым человеком. Помимо двух малышей, у экстрасенса есть еще три взрослых сына.
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