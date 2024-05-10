Ведущие шоу «Орел и решка» Алина Астровская и Антон Лаврентьев вновь стали родителями

Ведущие популярного шоу «Орел и решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская стали родителями во второй раз.
Восьмого мая у пары родился мальчик. Рождение малыша произошло в теплой и уютной атмосфере, как и планировали родители.
«В водичку, легко и бережно, пришел наш мальчик», - сообщила в микроблоге Алина Астровская.
Алина Астровская сообщила о рождении сына. Фото: соцсети Алины Астровской
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Малыш появился на свет в Москве, в клинике «Лапино». Вес новорожденного сына Алины Астровской и Антона Лаврентьева 4240 граммов, а рост 54 сантиметра. Антон Лаврентьев присутствовал на родах, он поддерживал супругу, даже танцевал с ней в палате, а потом взял на руки маленького наследника.
Напомним, новорожденный младенец стал вторым ребенком звездной пары, у которой уже есть сын Тео. Мальчик родился весной 2022 года.
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