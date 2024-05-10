Ведущие шоу «Орел и решка» Алина Астровская и Антон Лаврентьев вновь стали родителями

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Малыш появился на свет в Москве, в клинике «Лапино». Вес новорожденного сына Алины Астровской и Антона Лаврентьева 4240 граммов, а рост 54 сантиметра. Антон Лаврентьев присутствовал на родах, он поддерживал супругу, даже танцевал с ней в палате, а потом взял на руки маленького наследника.

Напомним, новорожденный младенец стал вторым ребенком звездной пары, у которой уже есть сын Тео. Мальчик родился весной 2022 года.

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