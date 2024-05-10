Алена Рапунцель призналась, что вышла замуж

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель проговорилась о своем замужестве. Рассказывая об открытии ресторана в центре Москвы, Рапунцель назвала мужем избранника, бизнесмена Александра Смурова, с которым уже второй год вместе.

По признанию Алены Рапунцель, молодой человек активно помогал ей создавать проект.