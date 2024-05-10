Алена Рапунцель призналась, что вышла замуж

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель проговорилась о своем замужестве. Рассказывая об открытии ресторана в центре Москвы, Рапунцель назвала мужем избранника, бизнесмена Александра Смурова, с которым уже второй год вместе.
По признанию Алены Рапунцель, молодой человек активно помогал ей создавать проект.
«Как я и говорила ранее, проект открывала не одна, мне помогала команда моего супруга. В проекте у меня два партнера, один из которых, как вы могли догадаться, мой муж», - поделилась Алена Рапунцель.
Алена Рапунцель с сыновьями от разных мужей и Александром Смуровым. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Напомним, вместе с Александром Смуровым Алена Рапунцель растит двух сыновей, которых родила от разных мужчин. Богдан появился на свет в результате отношений Алены на проекте «Дом-2» с Ильей Яббаровым, а Святослав родился в браке Рапунцель с Ильей Семиным. Илья Семин был первым официальным мужем Алены Рапунцель. После расставания с ним Алена Рапунцель встретила своего нынешнего избранника и пока счастлива.
Кстати, в Сети подозревают, что Алена Рапунцель, на самом деле, родила дочку от Александра Смурова, а он за это подарил ей ресторан.
По материалам
Читайте также:
Алена Рапунцель открыла ресторан в центре Москвы
Блондин превращается в рыжего: как выглядит подросший сын уехавшей в США Кати Токаревой из «Дома-2»