Татьяна Арнтгольц: «Я не хочу играть убогих матерей»

Татьяна Арнтгольц в беседе с Давидом Виннером рассказала о том, почему она так часто отказывается от ролей, которые, по ее мнению, не идут на пользу ее имиджу. Жена звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева не стала скрывать, что ей совсем не хочется сниматься в фильмах, где у нее была бы роль злодейки или просто плохо человека. Такие отрицательные персонажи, по словам актрисы, ей не близки.

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Так, к примеру, Татьяна Арнтгольц дала понять, что едва ли согласиться на съемки, если сценарий покажется ей чересчур тяжелым в плане токсичности героини. Спустя годы, став популярной, актриса может позволить себе роскошь выбирать проекты.

«Я не хочу играть ничего, связанное с насилием. Не хочу играть героев с какой-то низкой социальной позицией и пытаться их оправдать. Не хочу играть убийц и пытаться их оправдать. Никаких насильников или насильниц. Никаких убогих матерей, которые бьют и издеваются над своими детьми», - отметила Татьяна Арнтгольц.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц есть дочка Маша от первого брака с Иваном Жидковым и сын Данила от Марка Богатырева.

По материалам проекта «Историс — Откройте, Давид!»

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