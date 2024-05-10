Курбан Омаров показал свадебное платье своей невесты Виктории

Говорят, что жених не должен видеть свадебное платье невесты до брачной церемонии. Однако Курбан Омаров, похоже, этим суевериям не доверяет. Бывший муж Ксении Бородиной не стал держать интригу, показав в своем микроблоге свадебное платье невесты Виктории. Девушка сидела в роскошной гардеробной и любовалась белоснежным нарядом, в котором она будет блистать на свадьбе рядом с женихом.
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Виктория отдала предпочтение классическому платью невесты — многослойный наряд жемчужного оттенка с корсетом-бюстье только подчеркнет стройную фигуру избранницы Курбана Омарова. Интересно, появится ли Виктория в фате или украсит прическу другим аксессуаром, к примеру, диадемой.
Виктория любуется свадебным платьем. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники посчитали, что невеста Курбана Омарова выбрала скромный, но вместе с тем элегантный наряд, без изысков и лишних деталей в виде каменьев, страз и прочей богатой мишуры.
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