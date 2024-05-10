Энрике Иглесиас считает, что Анна Курникова не ревнует его к фанаткам из-за поцелуев

Энрике Иглесиас вместе с Анной Курниковой воспитывает троих детей: двойняшек Николаса и Люси, а также дочку Мэри, которую назвали на русский лад Марией. Это имя очень понравилось испанскому певцу, который поддержал свою русскую возлюбленную, пожелавшую назвать младшую дочь таким красивым именем.

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В недавнем интервью Энрике Иглесиас разоткровенничался о личной жизни, заявив, что Анна Курникова совершенно не ревнует его к поклонницам. Женщины буквально бросаются на шею испанскому мачо, обнимая его и целуя. Музыкант с удовольствием возвращает эти поцелуи, не задумываясь о том, что чувствует его русская возлюбленная, которая сидит дома с детьми.

«Нет, нет, нет, нет. Я всегда так поступал. Анна ходит на мои концерты. Она говорит, что девушки часто смотрят на нее, как бы спрашивая: «Тебя это не смущает?», а она отвечает: «Нет, все в порядке, ведь он на сцене». Мне нравится получать любовь от своих фанатов, и я понимаю, что без них я бы не был там, где я сейчас», — отметил Энрике Иглесиас.

По материалам People

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