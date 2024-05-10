Николаева показала первое фото из роддома с сыном от бывшего Волочковой: «Первые фразы врачей — блондинчик!»

Елена Николаева родила второго сына от бизнесмена Игоря Вдовина, он когда-то был мужем балерины Анастасии Волочковой. От нее у предпринимателя есть взрослая дочка Ариадна. Она живет вместе с отцом, но часто наведывается в гости к звездной маме в ее загородный особняк. Елена Николаева сумела поладить с Ариадной, та тепло относится к мачехе.
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В своем микроблоге Елена Николаева поделилась первым фото из роддома, показав новорожденного сынишку. Рядом — гордый отец. Телеведущая дала понять, что у них с мужем родился мальчик-блондин.
Елена Николаева с Игорем Вдовиным и сынишкой. Фото: соцсети героя публикации
«Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Но аппетит, как и у Александра — отменный. С первых минут разобрался, что нужно делать. И сразу давай мурлыкать, мальчишки. Первые фразы врачей — блондинчик! Настоящий чистый блондинчик», - отметила Елена Николаева.
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