Николаева показала первое фото из роддома с сыном от бывшего Волочковой: «Первые фразы врачей — блондинчик!»

Елена Николаева родила второго сына от бизнесмена Игоря Вдовина, он когда-то был мужем балерины Анастасии Волочковой. От нее у предпринимателя есть взрослая дочка Ариадна. Она живет вместе с отцом, но часто наведывается в гости к звездной маме в ее загородный особняк. Елена Николаева сумела поладить с Ариадной, та тепло относится к мачехе.

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В своем микроблоге Елена Николаева поделилась первым фото из роддома, показав новорожденного сынишку. Рядом — гордый отец. Телеведущая дала понять, что у них с мужем родился мальчик-блондин.