Агата Муцениеце познакомила сына и дочку с новым избранником

Актриса Агата Муцениеце в последнее время активно намекает на роман с актером Иваном Чуйковым. Убедить всех в том, что у них все серьезно, вероятно, должно знакомство Ивана Чуйкова с детьми Агаты, сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Сын и дочка были рождены в браке Агаты Муцениеце с актером Павлом Прилучным. В эти дни Прилучный с новой женой Зепюр Брутян отдыхают на Сейшелах, так что Тимофей и Мия все майские праздничные выходные проводят в компании мамы.

9 мая Агата Муцениеце пригласила в гости в свой загородный особняк Ивана Чуйкова и представила его наследникам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Компания весело провела время, играя и общаясь. Агата Муцениеце и Иван Чуйков пребывали в прекраснейшем настроении, и дети увидели, что их мама счастлива с новым человеком в своей жизни. Все вместе ходили на рыбалку, жарили шашлыки, наслаждаясь свежим воздухом и вкусной едой.

Читайте также:

Прилучный подал апелляцию в суд Москвы, чтобы не платить Муцениеце треть заработка

Брутян устроила сюрприз Прилучному, организовав для него путешествие: «Время пути 12 часов»

Екатерина Климова об актерском будущем сына от Игоря Петренко: «Я не стала с ним бороться, отговаривать»