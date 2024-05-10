Константин Хабенский: «Друзья констатировали мои стадии звездной болезни»

Известный российский актер Константин Хабенский поделился своим опытом борьбы со звездной болезнью, которая настигла его после выхода на экраны в 2000-м году сериала «Убойная сила».

В интервью Константин Хабенский признался, что справиться ему помогли друзья.

«У меня есть друзья, которые спокойно и беспощадно констатировали мои стадии звездной болезни», - поделился Константин Хабенский.

Один из таких случаев произошел в магазине, когда товарищ Константина Хабенского, заметив собаку, которая, видимо, ждала от них колбасу, сказал актеру: «Узнала, узнала». Этот и другие подобные моменты помогли Хабенскому осознать свое поведение и пережить этот сложный период.

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Константин Хабенский подчеркнул, что друзья играют важную роль в таких ситуациях, помогая преодолеть звездную болезнь. Благодаря их поддержке и конструктивной критике, Хабенский смог справиться с этим испытанием.

По материалам 7days.ru

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