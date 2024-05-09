Илзе Лиепа вновь судится с бывшим мужем-бизнесменом

Знаменитая танцовщица Илзе Лиепа и ее 13-летняя дочь Надежда подали иск в Замоскворецкий суд против бывшего мужа и отца, бизнесмена Владимира Паулюса. Иск подан в категории «иные, возникающие из семейных отношений».

Это не первое судебное разбирательство между бывшими супругами. Ранее они уже делили общее имущество после развода в 2013 году, а также решали вопросы о свиданиях Паулюса с дочерью и возможности вывоза Надежды за границу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Отношения между Паулюсом и его дочерью, по всей видимости, ухудшились, что стало причиной участия Надежды в судебном процессе против отца. Поскольку иск еще не принят к рассмотрению, детали претензий не раскрываются.

Напомним, Илзе Лиепа рассталась с мужем и отцом своей дочери, бизнесменом Владимиром Паулюсом в 2013 году. Их брак продлился четырнадцать лет, и вот уже больше десяти лет бывшие супруги выясняют отношения в судах.

По материалам MK.RU

Читайте также:

Таролог Панина о реакции дочки Волочковой на рождение второго брата: «Спокойно воспринимает»

Ольга Зарубина — об Алле Пугачевой: «Ничего не опустело в России без нее»