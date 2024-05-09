Ефременкова из «Дома-2» поздравила с 9 мая подписчиков: «Имеем возможность жить и наслаждаться этим прекрасным миром»

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети Юлии Ефременковой

Экс-участница реалити-шоу Юлия Ефременкова поделилась эмоциями в праздничный день.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», мама двух мальчиков-близнецов Юлия Ефременкова обратилась к своим подписчикам с поздравлением по случаю Дня Победы. 

В своей публикации 9 мая в телеграм-канале Юлия Ефременкова подчеркнула важность этого дня для каждого жителя страны и выразила благодарность предкам за возможность жить в мире.

«Мои дорогие и любимые люди, я поздравляю каждого из вас с этим великим днем. 9 мая, мне кажется, для каждого из нас является одним из главных дней в году. Благодаря нашим предкам мы имеем возможность жить и наслаждаться этим прекрасным миром», - написала Юлия Ефременкова в телеграм-канале.

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