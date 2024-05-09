Навка с дочкой Надей отметили День Победы в Академии фигурного катания: «Мы поддерживаем традиции»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, прославленная фигуристкаТатьяна Навка и ее младшая дочь Надежда Пескова приняли участие в праздничном мероприятии, организованном Академией фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» .
Вместе с учениками АФК Татьяна Навка вышла на лед, отдавая дань уважения ветеранам и празднуя День Победы.
Татьяна Навка поделилась снимком с мероприятия в своих социальных сетях, выразив благодарность всем тренерам и участникам за организацию праздника. Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге ветеранов и передачи этих традиций молодому поколению.
На фото Татьяна Навка позирует с дочкой Надей и воспитанницей АФК, которую облачили в солдатскую форму времен Великой Отечественной войны.
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«Вместе с нашей школой АФК «Наши надежды» празднуем День Победы! Мы поддерживаем традиции, чтим память и передаем ее нашим детям! Огромное спасибо всем тренерам и участникам за этот чудесный праздник! Мы помним, мы гордимся», - написала Татьяна Навка в телеграм-канале.