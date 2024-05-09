Покинувший Россию рэпер Оксимирон* объявлен в розыск

В этот четверг, 9 мая, стало известно об объявлении в розыск 39-летнего рэп-исполнителя Мирона Федорова*, известного под псевдонимом Оксимирон.

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. По какой причине разыскивается музыкант, не уточняется. Сообщается лишь, что розыск объявлен в рамках возбужденного уголовного дела.

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Напомним, рэпер Оксимирон* уже два года не появлялся в Россию. Он покинул страну в 2022 году на фоне мировых событий. Все концерты в России музыкант отменил, но зато довольно активно выступает за рубежом.

По материалам телеграм-канала Baza

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