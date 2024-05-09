Марина Юдашкина — о том, что стало с цветами в ее саду из-за холодов: «Моя роза выжила»

Вдова знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина, 9 мая поделилась фотографиями своего заснеженного сада. На снимках, опубликованных в телеграм-канале Марины Юдашкиной, можно увидеть, как розы и тюльпаны покрыты снегом.

Марина написала, что утром она вышла проверить состояние своей любимой розы. Она была удивлена, увидев, что растение смогло пережить холода и не погибло под слоем снега.

Подписчики Марины Юдашкиной восхитились красотой зимнего сада и оставили множество комплиментов и пожеланий здоровья для растения.