Марина Юдашкина — о том, что стало с цветами в ее саду из-за холодов: «Моя роза выжила»

Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Вдова известного модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась удивительной красоты кадрами.

Вдова знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина, 9 мая поделилась фотографиями своего заснеженного сада. На снимках, опубликованных в телеграм-канале Марины Юдашкиной, можно увидеть, как розы и тюльпаны покрыты снегом.

Марина написала, что утром она вышла проверить состояние своей любимой розы. Она была удивлена, увидев, что растение смогло пережить холода и не погибло под слоем снега.

Подписчики Марины Юдашкиной восхитились красотой зимнего сада и оставили множество комплиментов и пожеланий здоровья для растения.

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Розы в саду Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

«Утром побежала смотреть, как моя роза. Выжила», - поделилась Марина Юдашкина.

Стоит добавить, что впервые за всю историю наблюдений за погодой снег в Москве не только выпал на 9 мая, но и остался лежать, не растаял. Осадки в виде снега были в этот день и ранее, но никогда не залеживались. Снег быстро таял. Ночью столбик термометра опускался примерно до минус полтора градусов по Цельсию.

Тюльпаны в саду Марины Юдашкиной. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной

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