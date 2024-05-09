Переехавшая в США внучка Софии Ротару показала нового возлюбленного в день его рождения

София Ротару вырастила сына Руслана. Она порой видится со своими внуками Анатолием и Софией. Ее 23-летняя внучка строит карьеру модели. Она жила в Европе, но потом перебралась в США.
О своей личной жизни блондинка предпочитает умалчивать. Однако накануне София Евдокименко решила сделать исключение. Она впервые выложил фото со своим возлюбленным. На вечеринке модель запечатлелась с мужчиной с бородой. Избранник внучки Ротару был в смокинге с бабочкой. Девушка прильнула к нему.
«С днем рождения, моя любовь», — написала София.
София Евдокименко с бойфрендом. Фото: соцсети Софии Евдокименко
Ранее девушка встречалась с Денисом Ждановым, IT-магнатом из списка Forbes. Он старше Софии на 13 лет. Денис и София начали встречаться в 2020 году, но через 3 года в соцсетях пропали совместные фото, а внучка Ротару отписалась от аккаунта Жданова.
На фото Евдокименко с избранником отреагировала Ксения Собчак.
«Красивая пара. Лайк», — заявила она в соцсети.
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