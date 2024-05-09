Переехавшая в США внучка Софии Ротару показала нового возлюбленного в день его рождения

София Евдокименко долгое время скрывала бойфренда. Фото: соцсети Софии Евдокименко

23-летняя внучка Софии Ротару решила впервые выложить фото, на котором предстала с бойфрендом. Ксения Собчак назвала их красивой парой.

София Ротару вырастила сына Руслана. Она порой видится со своими внуками Анатолием и Софией. Ее 23-летняя внучка строит карьеру модели. Она жила в Европе, но потом перебралась в США. 

О своей личной жизни блондинка предпочитает умалчивать. Однако накануне София Евдокименко решила сделать исключение. Она впервые выложил фото со своим возлюбленным. На вечеринке модель запечатлелась с мужчиной с бородой. Избранник внучки Ротару был в смокинге с бабочкой. Девушка прильнула к нему. 

«С днем рождения, моя любовь», — написала София. 

София Евдокименко с бойфрендом. Фото: соцсети Софии Евдокименко

Ранее девушка встречалась с Денисом Ждановым, IT-магнатом из списка Forbes. Он старше Софии на 13 лет. Денис и София начали встречаться в 2020 году, но через 3 года в соцсетях пропали совместные фото, а внучка Ротару отписалась от аккаунта Жданова. 

На фото Евдокименко с избранником отреагировала Ксения Собчак. 

«Красивая пара. Лайк», — заявила она в соцсети.

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