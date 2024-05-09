Переехавшая в США внучка Софии Ротару показала нового возлюбленного в день его рождения

София Ротару вырастила сына Руслана. Она порой видится со своими внуками Анатолием и Софией. Ее 23-летняя внучка строит карьеру модели. Она жила в Европе, но потом перебралась в США.

О своей личной жизни блондинка предпочитает умалчивать. Однако накануне София Евдокименко решила сделать исключение. Она впервые выложил фото со своим возлюбленным. На вечеринке модель запечатлелась с мужчиной с бородой. Избранник внучки Ротару был в смокинге с бабочкой. Девушка прильнула к нему.