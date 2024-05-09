Бывший муж Колисниченко из «Дома-2» раскрыл имя новорожденного сына: «Петр Алексеевич»

«Забрал домой, все хорошо. Спасибо вам за теплые слова, до слез. Слезы не заканчиваются. Петр Алексеевич всем передает привет», - написал Алексей Солодовников.

Напомним, бывший муж Кати Колисниченко вновь стал отцом на Пасху. 5 мая у Алексея Солодовникова родился сын. Мальчик стал вторым ребенком Солодовникова, у которого есть сын Савва, появившийся на свет в 2019-м году в браке с Катей Колисниченко.