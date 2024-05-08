Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах: «Я сильно наглоталась воды»

Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах. Оказывается, балерина пыталась спасти дизайнерское платье, которое едва не унесло штормом — наряд хотели просушить на вилле после фотосессии. Никто не ожидал, что его в одно мгновение подхватит шквалистый ветер и понесет к воде. В итоге Волочкова бросилась за платьем, которое могло оказаться в океане, но сама попала в заложники к стихие.

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