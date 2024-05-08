Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах: «Я сильно наглоталась воды»

Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах. Оказывается, балерина пыталась спасти дизайнерское платье, которое едва не унесло штормом — наряд хотели просушить на вилле после фотосессии. Никто не ожидал, что его в одно мгновение подхватит шквалистый ветер и понесет к воде. В итоге Волочкова бросилась за платьем, которое могло оказаться в океане, но сама попала в заложники к стихие.
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«Под шум моря у нас тут очередное приключение. Я чуть не утонула. На рассвете успели снять сцену клипа в длинном платье из цветов, созданном Леночкой. Как начался ливень! Мы побежали на виллу сушить платье. Замочен был только подол.
Вдруг начался шторм и платье на наших глазах унесло в океан! Я первая побежала его спасать. Платье тонуло. Я нырнула за ним, хотя боюсь нырять. Оказалось глубоко после прилива. Лена схватила меня за ноги и вытащила на берег вместе с платьем.
Я сильно наглоталась воды и долго приходила в себя. Стресс был диким для меня. Платье спасли. Но на этом приключение не закончилось. Мне кажется, я сама ходячее приключение», - отметила Анастасия Волочкова.