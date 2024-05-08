Юрий Аскаров госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию

В среду, 8 мая, стало известно о том, что в больницу попал Юрий Аскаров. Он сам вызвал себе бригаду «Скорой помощи», которые настояли на госпитализации. Причина, телеведущему стало трудно дышать.

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Возможно, у него есть какие-то проблемы с легкими. Как выяснилось, 47-летний пародист почувствовал себя плохо накануне вечером. Аскаров вышел на связь с журналистами и рассказал, что у него резко сдавило в груди, затем разболелось горло. Все это привело к проблемам с дыханием.

Прибывшие на вызов врачи доставили Юрия Аскарова в больницу с подозрением на пневмонию. Однако сам телеведущий заверил, что пока этот диагноз не подтвердился.

В клинике пародист проведет несколько дней. За это время Юрий Аскаров надеется полностью восстановиться. На следующей неделе у шоумена запланировано много мероприятий, и он не собирается их переносить или отменять.

По материалам Telegram-канала Shot