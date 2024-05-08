Никита Пресняков пожаловался на дорогую жизнь в Америке

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков столкнулся с проблемами в Америке. Вот уже больше года сын Кристины Орбакайте вместе с женой моделью Аленой Красновой проживает в Штатах.

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Внук Примадонна оказался в центре малоприятной истории. Никита Пресняков обеспечен звездной семьей всем необходимым. У него есть квартира, которую ему подарила именитая бабушка. Также сын Кристины Орбакайте присматривал за дачей Аллы Борисовны в Малых Бережках под Истрой. А в Нью-Йорке Никита Пресняков пережил «неудобный» момент. Вместе с друзьями певец повеселился в местном баре. И как выяснилось, не рассчитал свои финансы.

Сын Кристины Орбакайте пожаловался на дорогую жизнь и слишком высокие цены. Никита Пресняков дал понять, что тратит слишком много денег в кафе и ресторанах. Он оставил приличную сумму в любимом суше-баре. Несмотря на материальные затруднения, внук Аллы Пугачевой все же расплатился за еду. Никита Пресняков готов не только тратить, но и зарабатывать. Певец собирается дать масштабный концерт. Однако подробностями сын Кристины Орбакайте пока не делится, готовясь к выступлениями.

По материалам kp.ru