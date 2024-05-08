Вика Лысковец сказала правду об отношениях с Тиграном Салибековым: «Ругаемся по всяким разным мелочам»

Виктория Лысковец раскрыла правду об отношениях с Тиграном Салибековым. Участница проекта «Дом-2» прокомментировала слухи о том, что у них что-то не ладно. Девушка говорится подарить ребенка своему возлюбленному. И сейчас все ее мысли заняты этим. Правда, в семье, как говорит Лысковец, бывают конфликты, но мелкие и несерьезные.

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«Мы с нетерпением ждем нашего сыночка. Но, как и в обычной семье, у нас иногда возникают конфликты. И мы ругаемся по всяким разным мелочам», - сказала Виктория Лысковец в интервью сайту Teleprogramma.pro.

По словам Виктории, они редко ссорятся по каким-то глобальным моментом. При этом девушка призналась, что иногда у нее возникает страх, что они не смогут решить с Тиграном какую-то проблему, и это приведет к краху их семьи. Однако Лысковец готова бороться за свои отношения и расходиться они с Тиграном не намерены.