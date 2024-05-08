Лысковец из «Дома-2» захотела выйти замуж за Салибекова, хотя не знала даже его имени

Виктория Лысковец в интервью сайту Teleprogramma.pro объяснила, чем ее на самом деле покорил Тигран Салибеков. Участница проекта «Дом-2» не стала скрывать, что оценивала его также и внешне, подметив, что на красоту обращают внимание многие люди. Также ей очень импонировала раскрепощенность Тиграна. Их чувства Виктория назвала вспышкой, любовь с первого взгляда.

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«Он флиртун еще тот», - пошутила Виктория Лысковец.

Девушка призналась, что сразу приметила Тиграна Салибекова, хотя сама даже еще не была участницей телестройки. У нее промелькнула мысль, что она пока не знает имя этого мужчины, но уже хочет за него замуж. Виктория уточнила, что этот человек подходит ей по всем параметрам. Девушке всегда хотелось быть рядом со взрослым, зрелым мужчиной, а не мальчиком.