Волкова — о продолжении «Ворониных»: «Нам безумно не хватает Бориса Клюева»

Екатерина Волкова в своем микроблоге написала свежий пост, прокомментировав возвращение сериала «Воронины», но уже в новом прочтении. Ситком будет называться «Костя-Вера», главные роли останутся за теми же актерами: мы увидим помимо Екатерины Волковой также и Георгия Дронова, а вот Марию Ильюхину в сериал не взяли, на ее место пригласили другую актрису, которая прошла кастинг.

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Возвращение в любимый проект Екатерина Волкова назвала трепетным и волнительным моментом, она пребывает в состоянии абсолютного счастья и большого предвкушения.

«Пять лет назад, когда мы снимали последние серии, никто из нас даже и не думал, что это еще не конец. Мы поставили точку в большой истории. Но судьба распорядилась иначе, и точка превратилась в многоточие. Скажу честно, сомнения брали верх у всего актерского состава, нам безумно не хватает Бориса Владимировича Клюева. Во всем», - отметила Екатерина Волкова.

Несмотря на это, они со съемочной группой решили рискнуть. Актриса дала понять, что для нее этот ситком не просто роль, а главная роль в ее карьере, которая стала стартом, обновлением. Екатерина Волкова заверила, что любит свою героиню и с трогательным чувством ностальгии, она готова снова перевоплотиться в Веру в новом сериале.