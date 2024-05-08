Бывший муж Кати Колисниченко из «Дома-2» во второй раз стал отцом

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Екатерины Колисниченко Алексей Солодовников вновь стал отцом. Молодой человек и его избранница Полина в соцсети сообщили, что стали родителями на Пасху, 5 мая.

«Пасхальный подарочек готов», - написали Алексей и Полина каждый в своих микроблогах.

Снимком малыша пара решила пока не делиться. Не сообщили молодые родители и никаких данных о своем ребенке, кроме даты его рождения. Известно, что у бывшего мужа Кати Колисниченко и его избранницы родился сын. Пол младенца пара раскрывала еще во время беременности Полины. Кстати, ее в Сети уже давно называют копией Кати Колисниченко. Подписчики утверждают, что Полина очень похожа Екатерину.

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