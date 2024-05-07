Собчак про объявившую о разводе с мужем Нюшу: «Стерла все стремные фотки и хочет перевоплотиться в «гуру моды» вслед за Идой Галич»

Ксения Собчак прокомментировала те перемены, которые произошли со стилем певицы Нюши. Артистка объявила о разводе с мужем Игорем Сивовым и с головой погрузилась в свою музыкальную карьеру. При этом поп-дива стала выглядеть более ярко, дерзко и стильно. И это, как считает телеведущая, заслуга имиджмейкеров, которые подбирают Нюше стиль, прическу и макияж. Ксения Собчак уверена, что певица хочет повторить успех блогера Иды Галич, которая заставила поклонников говорить о ней после развода, став иконой стиля.

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