Орбакайте улетела с мужем-бизнесменом Земцовым на итальянский остров на фоне истории с повышением гонорара на 1 млн рублей

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым проводит майские каникулы на итальянском острове в Неаполитанском заливе, известным своими скалами, роскошными отелями и различными магазинами. Похоже, что поп-дива готова потратиться на элитный отдых. И это при том, что ранее знаменитость хотела повысить свой гонорар за корпоратив в России на 1 млн рублей. Если до этого певица получала около 4,5 млн рублей, то сейчас эта сумма вырастет до 5,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.
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«Открываем май на Капри! Всем любви и мира», - отметила Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым в Италии. Фото: соцсети героя публикации
В беседе с сайтом Teleprogramma.pro продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал желание Кристины Орбакайте выступать исключительно на корпоративах тем, что активисты требовали отменить ее концерты и гастрольный тур, а частный заказчик сам выбирает, кого ему пригласить на свое мероприятие и готов платить деньги тем звездам, которые будут выступать для публики.