Орбакайте улетела с мужем-бизнесменом Земцовым на итальянский остров на фоне истории с повышением гонорара на 1 млн рублей

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым проводит майские каникулы на итальянском острове в Неаполитанском заливе, известным своими скалами, роскошными отелями и различными магазинами. Похоже, что поп-дива готова потратиться на элитный отдых. И это при том, что ранее знаменитость хотела повысить свой гонорар за корпоратив в России на 1 млн рублей. Если до этого певица получала около 4,5 млн рублей, то сейчас эта сумма вырастет до 5,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

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