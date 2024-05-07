Волкова из «Ворониных» объяснила, почему Ильюхину не позвали в сериал «Костя-Вера»: «Кастинг не только для одного человека»

Екатерина Волкова, которая снималась в сериале «Воронины» вместе с Георгием Дроновым, прокомментировала вопросы поклонников, которые спрашивали ее о Марии Ильюхиной, дело в том, что ее не позвали в продолжении ситкома, которое будет называться «Костя - Вера».

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Актриса призналась, что читала все обращенные к ней комментарии и возмущения по этому поводу. И по своему, как выразилась Екатерина, она может понять такую бурную реакцию. Кстати, Мария Ильюхина обиделась на то, что на ее роль в продолжении сериала взяли другую актрису. Недавно звезда «Ворониных» стала мамой, родив первенца. При этом она заявила, что готова сотрудничать и сниматься в сериалах. Екатерина Волкова решила немного успокоить поклонников и прояснить ситуацию.

«Давайте по порядку. «Костя-Вера» — новый сериал, базирующийся на ситкоме «Воронины». Я много раз писала в своем блоге, что главным заказчиком того или иного проекта является телеканал. Он и его кадры — режиссер, креативные продюсеры, сценаристы, кастинг-директора, исполнительные продюсеры, берут все на себя от и до. От создания проекта, их субъективного видения и уникального авторства, до его реализации. Нам, актерам, остается лишь пройти кастинг, если мы заинтересованы в роли, получить утверждение, сценарий на руки и отрабатывать его, согласно контракту. Все, как у всех — работодатель и наемный работник», - говорит Екатерина Волкова.

При этом актриса подметила, что в свое время даже и предположить не могла, что сериал «Воронины» перерастет в долгоиграющий проект, она думала, что это ситком на один сезон.