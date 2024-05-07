Татьяна Брухунова прогулялась по Санкт-Петербургу со спящей в коляске дочкой Матильдой

Татьяна Брухунова больше полугода скрывала тот факт, что она стала мамой во второй раз. От юмориста Евгения Петросяна у нее есть сын Ваган, а теперь пара воспитывает дочку Матильду. Сынишка пары, как заботливый братик, нянчится с сестренкой, с удовольствием толкает коляску на прогулке, укачивая малютку.
В своем микроблоге Татьяна Брухунова поделилась свежими кадрами, на которых она была запечатлена со спящей в коляске дочкой. На этот раз новоиспеченная мамочка сама вышла на прогулку с девочкой. Для переменчивой погоды у жены юмориста есть подходящий гардероб. Так, Брухунова примерила кеды с белой подошвой, длинный по щиколотки плащ-дождевик синего оттенка, а на голову повязала алый платок. Этот аксессуар стал акцентной деталью всего образа.
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Татьяна Брухунова на прогулке с дочкой Матильдой в Питере. Фото: соцсети героя публикации
А вот, что о сыне Вагане говорит Татьяна Брухунова.
«Он невероятно целеустремленный, не зависящий от чужого мнения (даже моего) ребенок. Мне бы хотелось, чтобы сын был человеком слова», - подметила Татьяна Брухунова.